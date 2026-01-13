Alexis Saelemaekers, presente in centro a Milano per un incontro con i tifosi nello store rossonero di piazza San Babila, ha parlato ai microfoni dei giornalisti e si è soffermato sul suo momento, quello del Milan e anche sulla lotta scudetto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Saelemaekers: “Inter e Napoli fortissime, ma Milan ha spirito di gruppo”
news
Saelemaekers: “Inter e Napoli fortissime, ma Milan ha spirito di gruppo”
Intervistato in centro a Milano ad un evento allo store del Milan, il calciatore ha parlato anche della lotta scudetto
Alla domanda diretta sulla lotta scudetto il giocatore ha risposto così:
-Nel 2022 Millan non era favorito come adesso e Allegri dice che Inter e Milan sono più forti. Cosa ha di più allora questo Milan stavolta?
Sappiamo che Inter e Napoli sono due squadre fortissime però penso che noi abbiamo uno spirito di famiglia che può essere qualcosa in più nella corsa al titolo. Comunque lavoriamo duro ogni settimana e vedremo dove saremo alla fine. La cosa che conta di più è sicuramente questo spirito».
(Fonte: Skysport24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA