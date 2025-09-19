Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha partecipato al festival di Open in corso di svolgimento a Parma. A margine del suo intervento ha parlato anche della questione stadio : "Milano ha bisogno di uno stadio da 70.000 persone, e quindi vuol dire un investimento da un miliardo, un miliardo e mezzo. Il pubblico non potrebbe mai immaginare un investimento simile.

Questo ci spinge a trovare una formula per cui lo stadio sia di proprietà delle squadre, che si prendono carico dell'investimento. Abbiamo fatto una recente delibera di giunta, adesso andrà in consiglio comunale e vedremo nelle prossime settimane se il consiglio approverà questa idea. Incontri? Non abbiamo avuto incontri recenti, però noi stiamo facendo le cose che dobbiamo fare".