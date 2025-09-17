Proseguono le discussioni legate al tema stadio, con il Comune che deve rispondere ai club entro la fine del mese

Fabio Alampi Redattore 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 18:32)

"Il Consiglio comunale in generale è sovrano", ma "di fatto non è possibile accettare alcun emendamento" alla proposta di delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe "perché andrebbe a inficiare l'equilibrio che è validato dalle relazioni" degli advisor. Lo ha detto il vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo, annunciando il via libera della Giunta, con la contrarietà dell'assessore Elena Grandi (Europa Verde), al provvedimento che prevede la vendita a Inter e Milan.

Il testo passa ora all'esame dell'assemblea, probabilmente il 25 o al più tardi il 29 settembre, perché il Comune deve rispondere ai club entro la fine del mese. "È stato un lavoro importante, ringrazio il Consiglio comunale che ci ha portato in questi due mesi dalla prima proposta a una formula che risponde in maniera più piena alle indicazioni emerse" ha detto Scavuzzo.

"Certamente loro ci hanno espresso la disponibilità a arrivare a un accordo, ovviamente nessuno firma una proposta che ancora non c'è" ha aggiunto riferendosi ai club. Il Milan, in particolare, ha precisato Scavuzzo, ha confermato di avere ancora aperta l'ipotesi San Donato, con accordo di programma attivo.

(Adnkronos)