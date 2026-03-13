"Quando torno a Milano è sempre una grandissima emozione, la sento come casa mia, sento l'affetto della gente anche se sono passati tanti anni, anche della società ed è un motivo di orgoglio per me, sarò sempre grato all'Inter, per me è sempre un grandissimo piacere essere qui"

"Una partita molto importante, arriva subito dopo il derby e credo che l'Inter abbia tutte le armi per vincere e fare una grande partita, anche se l'Atalanta è una grande squadra, è una partita importante per la corsa per lo scudetto"

Gol di Chivu in Inter-Atalanta

"Ricordo perfettamente quella partita, era un momento importante della stagione. Sono felicissimo che Cristian sia l'allenatore dell'Inter, ha grandi valori per essere un grandissimo allenatore, lo ha fatto con la Primavera e lo sta facendo anche in prima squadra. Mi auguro con tutto il cuore che vinca lo scudetto, sarebbe molto importante, e non ho dubbi che farà un grandissimo percorso all'Inter"