Il giorno dopo l'approvazione della delibera sulla vendita di San Siro il sindaco di Milano Giuseppe Sala è soddisfatto, "Direi di sì - ha commentato a margine del Consiglio metropolitano - per avere fatto un lavoro grande di preparazione e poi nelle ultime settimane ho cercato di evitare tensioni, dicendo al Consiglio 'deciderete voi'".
San Siro, Sala: “Presa la decisione giusta senza fare pressioni: soddisfatto anche per…”
Il Sindaco di Milano Sala ha commentato l'approvazione della delibera per la vendita di San Siro, a margine del Consiglio metropolitano
"Devo dire che non ho fatto nessuna pressione su nessuno sapendo che sarebbe stato un argomento divisivo, potete chiedere ai tre del Pd contrari - ha aggiunto - Ho sempre cercato di parlare accettando la loro posizione. Era ed è quello di San Siro un argomento divisivo, riteniamo di avere fatto la cosa giusta e il Consiglio ha deciso".
"In tutto ciò, sia nella maggioranza che nella minoranza, si sono create un po' di spaccature ma ci sta su un tema del genere", ha concluso.
