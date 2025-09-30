San Siro, Sala: “Presa la decisione giusta senza fare pressioni: soddisfatto anche per…”

Il Sindaco di Milano Sala ha commentato l'approvazione della delibera per la vendita di San Siro, a margine del Consiglio metropolitano

Il giorno dopo l'approvazione della delibera sulla vendita di San Siro il sindaco di Milano Giuseppe Sala è soddisfatto, "Direi di sì - ha commentato a margine del Consiglio metropolitano - per avere fatto un lavoro grande di preparazione e poi nelle ultime settimane ho cercato di evitare tensioni, dicendo al Consiglio 'deciderete voi'".

"Devo dire che non ho fatto nessuna pressione su nessuno sapendo che sarebbe stato un argomento divisivo, potete chiedere ai tre del Pd contrari - ha aggiunto - Ho sempre cercato di parlare accettando la loro posizione. Era ed è quello di San Siro un argomento divisivo, riteniamo di avere fatto la cosa giusta e il Consiglio ha deciso".

"In tutto ciò, sia nella maggioranza che nella minoranza, si sono create un po' di spaccature ma ci sta su un tema del genere", ha concluso.