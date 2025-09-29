“Non voto sì, ma voto”. Lo ha detto Marco Fumagalli capogruppo a Palazzo Marino della lista Sala, uno dei due consiglieri comunali di maggioranza che fino a poco prima dell’inizio del Consiglio erano ancora indecisi se votare a favore della vendita di San Siro a Inter e Milan.
Stadio, Fumagalli (Lista Sala): “Non voto sì”. Delibera può passare per un solo voto
Se Fumagalli voterà insieme ai 7 contrari di maggioranza o si asterrà, la delibera riuscirebbe ugualmente a passare per un solo voto.
“Ho difficoltà a pensare di votare favorevole - continua Fumagalli- sentirò gli emendamenti, ne presento uno importante in cui chiedo che molti dei soldi della compensazione tra la ristrutturazione totale e parziale dello Stadio possano essere usati per il verde. Chiedo 14 milioni per il Verde.
Credo che se dovesse passare la delibera sarebbe importante; almeno noi come lista civica pensiamo veramente al verde rispetto ad altri che dovrebbero essere Verdi. Io sono molto critico sulla delibera. Questo è un emendamento che spero che venga accolto anche dalla maggioranza e dall’opposizione, almeno se dovesse passare la delibera l’impronta della lista sarebbe molto importante e molto concreta”
