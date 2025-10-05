L'ex centrocampista svizzero ha detto la sua dopo le prima partite della stagione: "Il fattore Champions altera"

Fabio Alampi Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 23:32)

Blerim Dzemaili, ex centrocampista svizzero con un lungo trascorso in Italia, ha risposto alle domande de La Gazzetta dello Sport: "È finito il tempo, e da un po', delle partite tutte uguali: adesso c'è il fattore Champions che altera, si gioca sempre e si fa fatica a recuperare, chi ha il doppio impegno come il Napoli può soffrirlo".

Quanto incide la gara infrasettimanale?

"Sul fisico e sulla testa in egual misura. Ma forse poi ci sono altri fattori che modificano il peso di certe gare: il Napoli è arrivato alla sfida con lo Sporting con la delusione di Milano e, mi pare, qualche polemica. Ha consumato energia".

Dzemaili, è presto per un pronostico?

"Inter lievemente, ma lievemente, davanti al Napoli, perché conosce il metodo per giocare su tutti i fronti. Ma Conte ha un grande squadra e lui sa come si fa un capolavoro. Lo ha dimostrato. Con loro, un filino dietro, il Milan, che ha Allegri e non so se mi spiego: come dice le cose in faccia lui, nessuno. Poi la Roma del Gasp, ovviamente".