Liga, il Barcellona crolla a Siviglia: 4-1 il risultato finale, a segno anche Sanchez

L'ex attaccante dell'Inter ha sbloccato l'incontro trasformando un calcio di rigore contro i blaugrana di Flick
Fabio Alampi Redattore 

Clamoroso tonfo del Barcellona nell'ottava giornata di Liga spagnola: i blaugrana, ancora imbattuti prima di oggi, perdono 4-1 sul campo del Siviglia e lasciano la testa della classifica al Real Madrid.

Ad aprire le marcature ci ha pensato Alexis Sanchez: l'ex attaccante dell'Inter ha segnato il momentaneo 1-0 su calcio di rigore. Al 36 arriva il raddoppio di Romero, in pieno recupero del primo tempo Rashford accorcia le distanza. Nella ripresa gli andalusi prendono il largo: al 90' Carmona firma il tris, pochi minuti più tardi ecco il poker con Adams.

