Clamoroso tonfo del Barcellona nell'ottava giornata di Liga spagnola: i blaugrana, ancora imbattuti prima di oggi, perdono 4-1 sul campo del Siviglia e lasciano la testa della classifica al Real Madrid.
L'ex attaccante dell'Inter ha sbloccato l'incontro trasformando un calcio di rigore contro i blaugrana di Flick
Ad aprire le marcature ci ha pensato Alexis Sanchez: l'ex attaccante dell'Inter ha segnato il momentaneo 1-0 su calcio di rigore. Al 36 arriva il raddoppio di Romero, in pieno recupero del primo tempo Rashford accorcia le distanza. Nella ripresa gli andalusi prendono il largo: al 90' Carmona firma il tris, pochi minuti più tardi ecco il poker con Adams.
