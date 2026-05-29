Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Santacroce: “La partita che non dimenticherò mai? La vittoria 1-0 contro l’Inter”
news
Santacroce: “La partita che non dimenticherò mai? La vittoria 1-0 contro l’Inter”
L'ex difensore del Napoli ha parlato del ricordo più bello della sua carriera con la maglia dei partenopei
Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Il mio ricordo più bello con la maglia del Napoli? Assolutamente la partita contro l'Inter, quella vinta 1-0 con il gol di Zalayeta. Quella è stata la partita che non dimenticherò mai".
© RIPRODUZIONE RISERVATA