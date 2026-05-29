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Santacroce: “La partita che non dimenticherò mai? La vittoria 1-0 contro l’Inter”

Santacroce: “La partita che non dimenticherò mai? La vittoria 1-0 contro l’Inter” - immagine 1
L'ex difensore del Napoli ha parlato del ricordo più bello della sua carriera con la maglia dei partenopei
Fabio Alampi Redattore 

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Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Il mio ricordo più bello con la maglia del Napoli? Assolutamente la partita contro l'Inter, quella vinta 1-0 con il gol di Zalayeta. Quella è stata la partita che non dimenticherò mai".

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