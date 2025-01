"Quest'anno è uscito subito della Coppa Italia, per concentrarsi solo sullo Scudetto. Anche se poi ha negato, ma si è capito l'intento. E' vero che il Conte del campionato non è quello dell'Europa, ma mi sono dato questa spiegazione: lui chiede talmente tanto ai giocatori che c'è quasi un rifiuto naturale dei giocatori stessi a inseguire più strade in una stagione. E' durato sempre 2-3 anni in un club, ma è questo Conte. E' la sua forza ma anche il suo limite".