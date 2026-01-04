fcinter1908 news interviste Napoli, Politano: “Nostro obiettivo è migliorarci. Incollati al Milan e aspettiamo l’Inter”

Napoli, Politano: “Nostro obiettivo è migliorarci. Incollati al Milan e aspettiamo l’Inter”

Le parole del giocatore azzurro a DAZN dopo la vittoria della squadra di Conte per due a zero
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Stessi numeri della scorsa stagione. Il Napoliha battuto la Lazio all'Olimpico e tra i protagonisti della partita c'è anche l'ex Inter Politano. Suoi i due assist a Spinazzola e Rrhamani che hanno segnato i gol che sono valsi i tre punti. «Volevamo i tre punti e iniziare bene l'anno. Meglio del 2025? Il nostro obiettivo è migliorarci rispetto all'anno svorso. Non è facile con tre competizioni, ma vogliamo affrontarle al meglio. Adesso vogliamo restare attaccati al Milan e aspettiamo l'Inter», ha sottolineato l'ex nerazzurro.

«Dispiace per le situazioni della gara e per i cartellini rossi nel finale, accettiamo la decisione dell'arbitro e andiamo avanti», ha poi anche detto Politano.

«È bello vincere due a zero quattro partite di fila, siamo una squadra solida, che ha continuità, speriamo di mostrarlo sempre, ma non c'è niente di sicuro nel calcio e tutti i risultati sono sempre possibili», ha sottolineato Rrahamni che era nella zona interviste insieme a Politano.

(Fonte: DAZN)

