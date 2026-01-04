Stessi numeri della scorsa stagione. Il Napoliha battuto la Lazio all'Olimpico e tra i protagonisti della partita c'è anche l'ex Inter Politano. Suoi i due assist a Spinazzola e Rrhamani che hanno segnato i gol che sono valsi i tre punti. «Volevamo i tre punti e iniziare bene l'anno. Meglio del 2025? Il nostro obiettivo è migliorarci rispetto all'anno svorso. Non è facile con tre competizioni, ma vogliamo affrontarle al meglio. Adesso vogliamo restare attaccati al Milan e aspettiamo l'Inter», ha sottolineato l'ex nerazzurro.