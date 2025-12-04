Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio: "Non è assolutamente un passo indietro. Bisogna essere arrabbiati perché veniamo eliminati e c'è dispiacere, ma bisogna anche guardare in avanti perché va ripreso il cammino in campionato e poi ci sarà la Supercoppa. Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo.