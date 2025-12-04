Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio: "Non è assolutamente un passo indietro. Bisogna essere arrabbiati perché veniamo eliminati e c'è dispiacere, ma bisogna anche guardare in avanti perché va ripreso il cammino in campionato e poi ci sarà la Supercoppa. Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo.
Perso la prima e usciti agli ottavi come il Napoli l'anno scorso? Ma è ancora lunga (ride, ndr). Lo sapete il Milan quante volte ha Torino negli ultimi 12 anni? Solo nell'anno del Covid. Affronteremo una partita difficile, cerchiamo di prepararci bene".
