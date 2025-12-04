FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Allegri: “Perso la prima e usciti agli ottavi come il Napoli l’anno scorso? Ma lo sapete…”

news

Allegri: “Perso la prima e usciti agli ottavi come il Napoli l’anno scorso? Ma lo sapete…”

Allegri: “Perso la prima e usciti agli ottavi come il Napoli l’anno scorso? Ma lo sapete…” - immagine 1
Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio: "Non è assolutamente un passo indietro. Bisogna essere arrabbiati perché veniamo eliminati e c'è dispiacere, ma bisogna anche guardare in avanti perché va ripreso il cammino in campionato e poi ci sarà la Supercoppa. Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo.

Allegri: “Perso la prima e usciti agli ottavi come il Napoli l’anno scorso? Ma lo sapete…”- immagine 2
Getty

Perso la prima e usciti agli ottavi come il Napoli l'anno scorso? Ma è ancora lunga (ride, ndr). Lo sapete il Milan quante volte ha Torino negli ultimi 12 anni? Solo nell'anno del Covid. Affronteremo una partita difficile, cerchiamo di prepararci bene".

Leggi anche
Tacconi: “Calcio? Noia mortale. Mi sono divertito solo con Juve-Inter. Su Zenga vi...
Florenzi: “Nainggolan il più matto, lui vale per cinque. Se devo andare in guerra mi porto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA