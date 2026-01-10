Il portale argentino Racing de Alma ha riportato un dettaglio che riguarda anche l'accordo tra l'Inter e il Racing Club de Avellaneda per Valentin Carboni. Secondo il media argentino, infatti, l'Inter pagherebbe 200mila dollari al Racing ogni quattro partite di fila disputate da Valentin Carboni.
Scaloni: “In pochi come Carboni, un bene che abbia lasciato il Genoa. Per il Mondiale…”
L'obiettivo è ovviamente far trovare minutaggio al giovane classe 2005, reduce da un'esperienza non positiva al Genoa. Sia con Vieira sia con De Rossi, Valentin ha trovato poco spazio. E dall'Argentina arrivano anche le parole del CT della Seleccion, Lionel Scaloni:
"Sono contento della sua decisione, è positivo che giochi in Argentina perché è più vicino e possiamo seguirlo. Non abbiamo parlato con lui, ha preso la sua decisione per conto suo però un giocatore che è rimasto nei nostri radar e lo teniamo d'occhio. Ci sono pochi giocatori come lui, è una buona cosa che sia andato via dal Genoa perché giocava pochissimo. Se tornerà ad un livello alto, lo prenderemo in considerazione", ha detto Scaloni all'AFA Estudio.
Da aggiungere che Racing de Alma sostiene che l'Inter verserà una "cifra allettante" al Racing qualora Valentin Carboni venisse convocato da Scaloni per il Mondiale.
