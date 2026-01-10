L'obiettivo è ovviamente far trovare minutaggio al giovane classe 2005, reduce da un'esperienza non positiva al Genoa. Sia con Vieira sia con De Rossi, Valentin ha trovato poco spazio. E dall'Argentina arrivano anche le parole del CT della Seleccion, Lionel Scaloni:

"Sono contento della sua decisione, è positivo che giochi in Argentina perché è più vicino e possiamo seguirlo. Non abbiamo parlato con lui, ha preso la sua decisione per conto suo però un giocatore che è rimasto nei nostri radar e lo teniamo d'occhio. Ci sono pochi giocatori come lui, è una buona cosa che sia andato via dal Genoa perché giocava pochissimo. Se tornerà ad un livello alto, lo prenderemo in considerazione", ha detto Scaloni all'AFA Estudio.