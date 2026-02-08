Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così il 5-0 di questa sera contro l'Inter: "E' una partita con tanti spunti, anche positivi nonostante il risultato: il livello era alto, contro questo livello devi fare le cose molto bene e sperare che loro facciano altrettanto. E' uscito un risultato importante, proveremo ad analizzare le cose per crescere.
Mi porto a casa un primo tempo di altissimo livello forse con troppo coraggio anche: dobbiamo essere bravi a saper aspettare anche, contro questi avversari è difficile. Potevamo fare meglio nel capire le tempistiche, però il primo tempo c'è stata la partita e l'avevamo riaperta per un millimetro di rotula che domenica scorsa ci è andata bene, queste cose vanno e vengono. Poi in 7 minuti siamo usciti dalla partita con due palle ferme".
