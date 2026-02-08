Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così il 5-0 di questa sera contro l'Inter: "E' una partita con tanti spunti, anche positivi nonostante il risultato: il livello era alto, contro questo livello devi fare le cose molto bene e sperare che loro facciano altrettanto. E' uscito un risultato importante, proveremo ad analizzare le cose per crescere.