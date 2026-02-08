Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta contro l'Inter, Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Sassuolo, Thorstvedt: “La partita sarebbe potuta andare diversamente, ma l’Inter è fortissima”
"Abbiamo iniziato bene e creato qualche occasione, quella di Koné è stata enorme, poi il gol annullato. La partita sarebbe potuta essere diversa, ma dopo l'espulsione è stata davvero tosta, perché l'Inter è fortissima".
"Ho fisicità, voglio vincere tutti i duelli, ma non è stato facile oggi con Bisseck e Akanji. Voglio continuare così".
(Fonte: DAZN)
