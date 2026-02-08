FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Sassuolo, Thorstvedt: “La partita sarebbe potuta andare diversamente, ma l’Inter è fortissima”

news

Sassuolo, Thorstvedt: “La partita sarebbe potuta andare diversamente, ma l’Inter è fortissima”

Sassuolo, Thorstvedt: “La partita sarebbe potuta andare diversamente, ma l’Inter è fortissima” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta contro l'Inter, Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta contro l'Inter, Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sassuolo, Thorstvedt: “La partita sarebbe potuta andare diversamente, ma l’Inter è fortissima”- immagine 2
Getty Images

"Abbiamo iniziato bene e creato qualche occasione, quella di Koné è stata enorme, poi il gol annullato. La partita sarebbe potuta essere diversa, ma dopo l'espulsione è stata davvero tosta, perché l'Inter è fortissima".

Sassuolo, Thorstvedt: “La partita sarebbe potuta andare diversamente, ma l’Inter è fortissima”- immagine 3
Getty Images

"Ho fisicità, voglio vincere tutti i duelli, ma non è stato facile oggi con Bisseck e Akanji. Voglio continuare così".

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Grosso: “Laurienté? Un millimetro di rotula, domenica scorsa ci è andata bene: queste...
Chivu a InterTV: “Il loro gol avrebbe cambiato le cose. Siamo cresciuti ma non ho...

© RIPRODUZIONE RISERVATA