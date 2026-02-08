fcinter1908 news interviste Chivu a InterTV: “Il loro gol avrebbe cambiato le cose. Siamo cresciuti ma non ho visto…”

news

Chivu a InterTV: “Il loro gol avrebbe cambiato le cose. Siamo cresciuti ma non ho visto…”

Chivu a InterTV: “Il loro gol avrebbe cambiato le cose. Siamo cresciuti ma non ho visto…” - immagine 1
L'Inter strapazza il Sassuolo al Mapei Stadium e mantiene invariate le distanze in classifica con il Napoli
Giovanni Montopoli Direttore 

Vittoria clamorosa dei nerazzurri, l'ottava consecutiva in trasferta, contro il Sassuolo che viene annullato dai ragazzi di Chivu che al Mapei passano per 5 a 0. Una gara mai in bilico per l'Inter che apre le danze con Bisseck e le chiude con le prime reti in nerazzurro di Akanji e LH. Queste le parole di mister Chivu nel post partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "Abbiamo sofferto il loro approccio e la loro intensità, cose che stanno facendo bene e sia la qualità che hanno davanti. Poi siamo venuti fuori bene e al primo corner a favore siamo riusciti a sbloccarla. Poi i conti non sono chiusi, ci hanno messo spesso in difficoltà e siamo riusciti a raddoppiare e abbiamo avuto fortuna sul loro gol visto che il 2 a 1 avrebbe cambiato molte cose. Nella rirpesa siamo riusciti a fare il terzo gol poi il quarto e la loro espulsione li ha messi in difficoltà. Siamo cresciuti anche nel capire i momenti, capire che si deve soffrire e rischiare qualcosa in più abbiamo trovato maggior ciniscmo sotto porta e siamo andati a prenderci tutto consapevoli del fatto che il campionato è ancora lungo. Nessuno ci ha regalato nulla. Tutta questa scioltezza non l'ho vista, abbiamo sofferto il SAssuolo ci ha messo in difficoltà e abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna. La strada è lunga e dobbiamo lavorare consapevoli di quello che siamo, dovremo essere pronti a tutto per essere competitivi"

Leggi anche
Chivu a DAZN: “Questa squadra è più matura, non abbiamo paura di niente....
Akanji: “Il gol? Matic mi ha perso. Ma tra la rete segnata e il clean-sheet…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA