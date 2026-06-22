Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha parlato così delle sue scelte in attacco dopo la vittoria con l'Austria

Alessandro Cosattini Redattore 22 giugno - 23:25

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Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha parlato al termine della sfida contro l'Austria, vinta per 2-0 dalla sua Nazionale. “La partita è stata complessa, abbiamo dovuto essere concentrati fino alla fine. Siamo così felici per la prestazione di Messi, ha segnato ancora. Sappiamo soffrire come squadra, la squadra sa come comportarsi durante tutto il tempo. L’avversario aveva molti giocatori alti e sapevamo non sarebbe stato facile. Sono fortunato di avere questo microfono e poter dire che i bambini si identificano con questa squadra. È fantastico. Non ho più parole per quello che posso dire di Messi".

Sulla possibilità di riconfermarsi.

“Ci sono molte nazionali che possono vincere. Sette, otto. Forse ne ho persa qualcuno. In questa Coppa del Mondo non c’è una favorita, molto dipenderà anche dal livello fisico ed emozionale, ma ci sono davvero tante squadre che possono vincere e una delle big lo farà. Saremo lì, come contendenti, ma sarà difficile per noi. Ma anche per gli altri”.

Sull'attacco.

"Alle volte mi chiedono di giocare con Alvarez e Lautaro... Ma loro due più Messi. Qualcuno deve anche difendere. Adoro tutti e tre, ma se perdiamo equilibrio diventiamo una squadra vulnerabile e non ci piace. Lautaro ha fatto un grande lavoro, sia lui che Julian sanno che c'è l'altro. È una decisione difficile, entrambi sono capocannonieri in Spagna e Italia".