Scaroni: “Nuovo San Siro come Citylife, muoverà 4.5 miliardi. Per ogni euro investito…”

Il presidente del Milan, che con l'Inter ha acquistato il Meazza per costruire un nuovo impianto, è tornato a parlare del progetto in un'intervista al settimanale 'Moneta'
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato un'intervista al settimanale economico 'Moneta' in distribuzione domani, sabato 15 novembre con Il Giornale, Libero e Il Tempo e ha parlato dello stadio di San Siro.

«Può rappresentare il motore di uno scatto per la crescita di Milano, come lo furono CityLife e Porta Nuova: due casi-simbolo di rigenerazione e sviluppo urbano contemporaneo che hanno contribuito a ridisegnare Milano e a rafforzarne l'immagine internazionale», ha sottolineato.

San Siro
«L'impatto socioeconomico sarà rilevante: in fase di costruzione muoverà oltre 4,5 miliardi di euro. Per ogni euro investito, ci sarà un ritorno di 2,5 euro. Le ricadute in Lombardia saranno di 3 miliardi, di cui non meno di 950 milioni nella Città Metropolitana di Milano. A stadio operativo, il beneficio stimato per il territorio supererà 3 miliardi l'anno», ha aggiunto il numero uno del club rossonero che con l'Inter ha appena acquistato lo stadio per costruire un nuovo impianto pronto entro il 2030-2031.

«E contiamo che da nuovo, lo stadio e l'area circostante attrarranno almeno mezzo mln di visitatori l'anno», ha concluso Scaroni.

