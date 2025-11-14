Il presidente del Milan, che con l'Inter ha acquistato il Meazza per costruire un nuovo impianto, è tornato a parlare del progetto in un'intervista al settimanale 'Moneta'

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 novembre - 22:53

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha rilasciato un'intervista al settimanale economico 'Moneta' in distribuzione domani, sabato 15 novembre con Il Giornale, Libero e Il Tempo e ha parlato dello stadio di San Siro.

«Può rappresentare il motore di uno scatto per la crescita di Milano, come lo furono CityLife e Porta Nuova: due casi-simbolo di rigenerazione e sviluppo urbano contemporaneo che hanno contribuito a ridisegnare Milano e a rafforzarne l'immagine internazionale», ha sottolineato.

«L'impatto socioeconomico sarà rilevante: in fase di costruzione muoverà oltre 4,5 miliardi di euro. Per ogni euro investito, ci sarà un ritorno di 2,5 euro. Le ricadute in Lombardia saranno di 3 miliardi, di cui non meno di 950 milioni nella Città Metropolitana di Milano. A stadio operativo, il beneficio stimato per il territorio supererà 3 miliardi l'anno», ha aggiunto il numero uno del club rossonero che con l'Inter ha appena acquistato lo stadio per costruire un nuovo impianto pronto entro il 2030-2031.

«E contiamo che da nuovo, lo stadio e l'area circostante attrarranno almeno mezzo mln di visitatori l'anno», ha concluso Scaroni.

(Fonte: agenzia)