Uria: “Ajax-Inter sarà una partita tirata, i nerazzurri dovranno stare attenti a…”

Intervistato da TMW, Emiliano Uria, agente e profondo conoscitore del calcio olandese, ha parlato così in vista di Ajax-Inter
Intervistato da TMW, Emiliano Uria, agente e profondo conoscitore del calcio olandese, ha parlato così in vista di Ajax-Inter:

"Sarà una partita tirata, l'Inter parte svantaggiata perché non gioca Lautaro, un'assenza che pesa".

Che Ajax troverà l'Inter?

"L'Ajax vive un periodo di trasformazione, ha avuto qualche problema finanziario e la nuova dirigenza sta cercando di ristrutturare la società. Però ci sono calciatori di livello, alcuni anche provenienti dal settore giovanile. L'Inter dovrà fare attenzione soprattutto alle palle inattive".

L'Inter è reduce da una sconfitta per 4-3...

"E' stata una partita pazza. Aperta ad ogni risultato. Le difese sono state ballerine. La Juve è stata brava a fare un gol in più".

(Fonte: TMW)

