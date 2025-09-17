Intervistato da TMW, Emiliano Uria, agente e profondo conoscitore del calcio olandese, ha parlato così in vista di Ajax-Inter:
"Sarà una partita tirata, l'Inter parte svantaggiata perché non gioca Lautaro, un'assenza che pesa".
Che Ajax troverà l'Inter?—
"L'Ajax vive un periodo di trasformazione, ha avuto qualche problema finanziario e la nuova dirigenza sta cercando di ristrutturare la società. Però ci sono calciatori di livello, alcuni anche provenienti dal settore giovanile. L'Inter dovrà fare attenzione soprattutto alle palle inattive".
L'Inter è reduce da una sconfitta per 4-3...—
"E' stata una partita pazza. Aperta ad ogni risultato. Le difese sono state ballerine. La Juve è stata brava a fare un gol in più".
(Fonte: TMW)
