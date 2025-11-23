FC Inter 1908
Ecco le parole di Scaroni ai microfoni di Dazn in vista del derby di Milano, in programma stasera alle 20.45
Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Inter-Milan, Paolo Scaroni ha parlato così del Derby tanto atteso:

"Lo stadio lo dividiamo da tempo, ora siamo proprietari ma la gestione è in comune da anni. Abbiamo fatto un percorso lungo, le cose belle richiedono tempo, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Il nuovo stadio deve essere iconico come lo è stato San Siro fino ad ora"

"Abbiamo lavorato per dare competitività alla squadra, i conti poi si fanno a marzo come dice giustamente Allegri. Siamo fiduciosi e ottimisti, abbiamo costruito tanti accordi con l'Inter per lo stadio, ma per la prossima ora e mezza ci sarà rivalità"

