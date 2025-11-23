Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Inter-Milan, Paolo Scaroni ha parlato così del Derby tanto atteso:
Scaroni: “Stadio nuovo deve essere iconico. Derby? Come dice giustamente Allegri…”
Ecco le parole di Scaroni ai microfoni di Dazn in vista del derby di Milano, in programma stasera alle 20.45
"Lo stadio lo dividiamo da tempo, ora siamo proprietari ma la gestione è in comune da anni. Abbiamo fatto un percorso lungo, le cose belle richiedono tempo, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Il nuovo stadio deve essere iconico come lo è stato San Siro fino ad ora"
"Abbiamo lavorato per dare competitività alla squadra, i conti poi si fanno a marzo come dice giustamente Allegri. Siamo fiduciosi e ottimisti, abbiamo costruito tanti accordi con l'Inter per lo stadio, ma per la prossima ora e mezza ci sarà rivalità"
