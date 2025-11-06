Il presidente del Milan ha commentato l'acquisizione di San Siro e delle aree circostanti da parte dei due club

«Un viaggio che per me è durato sei anni, ma alla fine siamo arrivati a meta. RedBird ha giocato un ruolo importantissimo. Finalmente Milano avrà uno stadio come le grandi capitali del calcio europeo. Ora ci auguriamo di avere lo stadio pronto per la stagione 2030-31. Certamente deve essere pronto nel 2032 perché vogliamo che Milano si candidi per essere una delle sedi principali degli Europei», le parole riportate da La Gazzetta dello Sport.