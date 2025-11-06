FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Scaroni: “Stadio viaggio durato sei anni, obiettivo 2030-31. Milano come le capitali del calcio”

news

Scaroni: “Stadio viaggio durato sei anni, obiettivo 2030-31. Milano come le capitali del calcio”

Scaroni: “Stadio viaggio durato sei anni, obiettivo 2030-31. Milano come le capitali del calcio” - immagine 1
Il presidente del Milan ha commentato l'acquisizione di San Siro e delle aree circostanti da parte dei due club
Andrea Della Sala Redattore 

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha commentato l'acquisizione di San Siro e delle aree circostanti da parte dei due club:

Scaroni: “Stadio viaggio durato sei anni, obiettivo 2030-31. Milano come le capitali del calcio”- immagine 2
Getty

«Un viaggio che per me è durato sei anni, ma alla fine siamo arrivati a meta. RedBird ha giocato un ruolo importantissimo. Finalmente Milano avrà uno stadio come le grandi capitali del calcio europeo. Ora ci auguriamo di avere lo stadio pronto per la stagione 2030-31. Certamente deve essere pronto nel 2032 perché vogliamo che Milano si candidi per essere una delle sedi principali degli Europei», le parole riportate da La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
Marotta: “Stadio? Proprietà molto determinata, sono tenaci. Sarà un’opera...
Lucarelli: “Scudetto? Il Milan senza coppe fastidioso per tutti. Vedo molto bene…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA