"Non è stata una delle nostre migliori partite, questo è chiaro. Avevamo di fronte un avversario di assoluto valore, hanno approcciato meglio loro, nei primi 15' hanno preso la traversa con Tella, poi la squadra ha controllato la partita, forse un po' troppo. Avremmo dovuto osare qualcosa in più, nel primo tempo potevamo fare meglio, è mancata la qualità negli ultimi 25 metri, spiace perderla in questo modo ma non scalfisce il nostro cammino in 4 mesi, domani saremo ancora tra le prime 8 e dipenderà da noi a gennaio, abbiamo il destino nelle nostre mani. C'è rammarico per il gol preso al 90' in quel modo"