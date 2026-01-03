Senderos: “Sommer top: esplosivo tra i pali e trasmette sicurezza. Akanji è…”

"Non sono affatto stupito dal fatto che Manuel si sia imposto così velocemente come il leader difensivo dell’Inter", dice Senderos

3 gennaio 2026

Philippe Senderos, ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nel corso della quale ha parlato anche dei calciatori svizzeri della Serie A:

«Akanji è il migliore difensore della Serie A. Non sono affatto stupito dal fatto che Manuel si sia imposto così velocemente come il leader difensivo dell’Inter. In fondo aveva fatto grandi cose anche al Manchester City e da anni è uno dei più bravi al mondo».

A proposito di Akanji: sembra che eccella in tutto, ma qual è il suo punto di forza?

«Direi la grande mentalità: è un vincente. L’ha fatto in Germania e Inghilterra, ci riuscirà pure in Italia».

In nerazzurro si sta creando una piccola colonia elvetica visto che in porta c’è Sommer.

«Un grandissimo. Yann è esplosivo tra i pali e trasmette sicurezza a tutti i compagni. È un vero leader, oltre a essere un portiere forte. Mi ricordo che anche in Nazionale si faceva sentire tanto con la difesa durante la partita: parla molto, dà indicazioni e aiuta tutti con le sue letture».

Restando in tema di Svizzera, domenica c’è Inter-Bologna e i rossoblù sono diventati il trampolino di lancio ideale per molti suoi connazionali.

«Verissimo. Il Bologna ha fatto molto bene in questi anni, pescando da noi, vedi Ndoye. Adesso c’è Freuler che è una garanzia in mezzo al campo e da anni uno dei migliori del vostro campionato per rendimento. Bologna è la piazza giusta per crescere ed esplodere; infatti in questi anni tanti ragazzi ci sono riusciti. Anche quest’anno lotteranno per i posti principali della classifica».