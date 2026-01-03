Giovanni Leoni, giovane difensore accostato in modo forte all'Inter la scorsa estate e oggi al Liverpool, ha parlato a Sportweek

Giovanni Leoni, giovane difensore accostato in modo forte all'Inter la scorsa estate e oggi al Liverpool, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sportweek. Queste le sue dichiarazioni su Cristian Chivu: "Quando è arrivato al Parma, a febbraio, eravamo messi male.

È bravissimo a creare legami con i calciatori, parlare spesso, ridere, scherzare. Ti porta a dare 200% in allenamento, anche perché sai che lui ci sarà sempre, se anche sbaglierai qualcosa, non parlerà mai contro di te pubblicamente.

Se sono stato vicino all’Inter? No, non c’è mai stato nulla di concreto con nessun club italiano. Certo, quando c’è un interessamento fai un pensiero ma non c’è stata una squadra più vicina delle altre. Non mi sono messo obiettivi, volevo vedere solo che cosa sarebbe successo il giorno dopo giorno".