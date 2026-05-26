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fcinter1908 news interviste Sensi: “Chivu top all’Inter? Ecco perché me l’aspettavo. Quando c’era Inzaghi…”

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Sensi: “Chivu top all’Inter? Ecco perché me l’aspettavo. Quando c’era Inzaghi…”

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Stefano Sensi ha parlato dello scudetto vinto dall'Inter di Chivu: "Devo dire la verità: mi aspettavo un Chivu così"
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni anche di Sport Mediaset a margine della festa dei 30 anni dell'agenzia P&P Sport Management di Federico Pastorello, Stefano Sensi ha parlato anche dello scudetto vinto dall'Inter:

Sensi: “Chivu top all’Inter? Ecco perché me l’aspettavo. Quando c’era Inzaghi…”- immagine 2

"Sono molto contento, ho sentito qualcuno per fare i complimenti. Dico la verità: me l’aspettavo, ho avuto modo di lavorare con lui quando allenava la Primavera, ci sono stati anche dei periodi in cui mister Chivu seguiva gli allenamenti al fianco di Inzaghi. È un allenatore e una persona che ha sempre voglia di migliorarsi, è una persona onesta con cui mi sono sempre trovato bene anche parlandoci normalmente"

Sensi: “Chivu top all’Inter? Ecco perché me l’aspettavo. Quando c’era Inzaghi…”- immagine 3
Getty Images

Cosa sta succedendo al calcio italiano?

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“Secondo me non c’è una risposta semplice. Abbiamo visto tutti quello che è successo poco tempo fa, mi preme dire che la Nazionale ha giocatori molti forti e di esperienza, di qualità e importanti a livello internazionale. Penso che sia stata creata tanta pressione su quella che era la partita decisiva. Per ripartire serve un cambiamento, quello è il punto di partenza, ma per il resto non mi voglio sbilanciare troppo perché ci sono tante dinamiche ed è un percorso molto lungo, che hanno fatto anche altre nazionali in passato, ci sono persone competenti che prenderanno cura della nostra Nazionale"

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