"Sono molto contento, ho sentito qualcuno per fare i complimenti. Dico la verità: me l’aspettavo, ho avuto modo di lavorare con lui quando allenava la Primavera, ci sono stati anche dei periodi in cui mister Chivu seguiva gli allenamenti al fianco di Inzaghi. È un allenatore e una persona che ha sempre voglia di migliorarsi, è una persona onesta con cui mi sono sempre trovato bene anche parlandoci normalmente"

Cosa sta succedendo al calcio italiano?

“Secondo me non c’è una risposta semplice. Abbiamo visto tutti quello che è successo poco tempo fa, mi preme dire che la Nazionale ha giocatori molti forti e di esperienza, di qualità e importanti a livello internazionale. Penso che sia stata creata tanta pressione su quella che era la partita decisiva. Per ripartire serve un cambiamento, quello è il punto di partenza, ma per il resto non mi voglio sbilanciare troppo perché ci sono tante dinamiche ed è un percorso molto lungo, che hanno fatto anche altre nazionali in passato, ci sono persone competenti che prenderanno cura della nostra Nazionale"