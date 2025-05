Antonio Conte si appresta a vincere il decimo scudetto (5 da giocatore, 4 da allenatore) della sua storia personale. Ci sono quelli con la Juve, quello con l'Inter e sta per arrivare quello col Napoli. E il quotidiano La Stampa ha fatto parlare di lui alcuni suoi ex compagni ed ex giocatori. Tra chi ha parlato dell'allenatore salentino c'è pure Stefano Sensi, suo ex giocatore nell'anno dello scudetto vinto con l'Inter. Il centrocampista del Monza ha parlato del mister, dei suoi punti di forza. «Un particolare del quale si parla poco è che lascia molta libertà in campo ai giocatori. Se sbagli ti incoraggia senza farti ripensare all'errore. L'avevo notato quando era alla Juve vedendo come si muovevano Giovinco, Vidal o Vucinic».