Marco Astori Redattore 17 dicembre - 04:00

Fabio Cannavaro, ex calciatore oggi ct dell'Uzbekistan, ha concesso un'intervista a Tuttosport. Queste le sue parole sulla Serie A.

Chi ha la rosa più forte in Serie A?

«L’Inter, ma il Napoli al completo si avvicina tanto».

Si è fatto un’idea del Chivu allenatore nerazzurro?

«Questa domanda non la capisco: ma Chivu, prima di sedere sulla panchina dell’Inter cosa faceva, il salumiere? È da tanti anni nel calcio e non bisogna stupirsi se l’Inter è prima in classifica».

Cosa ne pensa di questa lotta a 4 in cima alla classifica?

«Non c’è una squadra che abbia più continuità delle altre. Ma è normale, perché la Champions assorbe tante energie».

È un modo per assolvere Conte?

«Assolutamente no. Troppi infortuni condizionano la stagione, però Antonio è sempre là...».

E la Juventus? Pensa che sia tagliata fuori dalla corsa scudetto?

«Un passo indietro rispetto alle altre, ma non credo debba rinunciare al sogno di tornare ad essere campione d’Italia. Poi con Spalletti in panchina...».

Dice che con lui tutto è ancora possibile?

«Direi di sì. Spalletti è un allenatore che mi fa impazzire, mi è sempre piaciuto, e quando guardi giocare le sue squadre, c’è sempre qualcosa da imparare. Il mio preferito».