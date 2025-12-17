Simone: “Leao il mio preferito. Chi mi somiglia? Lautaro ha una caratteristica che avevo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bomber del Milan ha parlato della Supercoppa e anche di Lautaro Martinez

In semifinale di Supercoppa c’è il Napoli di Conte, che arriva da due sconfitte consecutive.

«Anche qui, si dimentica tutto troppo in fretta. Antonio ha fatto un’impresa straordinaria solo qualche mese fa. E oggi è lì, nel treno delle prime. Non è così scontato ripetersi ad alto livello a Napoli».

Vede meglio il Milan?

«Non saprei, in partita secca è ancora più complesso fare pronostici. E poi c’è Leao in dubbio, no?».

Le piace Rafa?

«Nel Milan attuale è il mio preferito. Intendiamoci, ci sono pure altri grandi giocatori come Maignan o Pulisic e Modric merita un discorso a parte che va oltre al campo. Ma Leao ha quella capacità di accendersi e fare la differenza che mi emoziona. Secondo me riuscirà ad arrivare a una completezza prima o poi e a essere ancora più forte».

Chi è, invece, il Simone di oggi?

«Non dico che mi assomigli in toto, ma per l’abilità di giocare sia da punta vera che di raccordo, scelgo Lautaro. Rispetto a me, è ancora più strutturato per fare il centravanti. Sì, è proprio un Toro».