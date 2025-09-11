FC Inter 1908


Moretto: “Tra Chivu e Fabregas, c’era un terzo allenatore che l’Inter ha valutato molto seriamente”

Moretto: “Tra Chivu e Fabregas, c’era un terzo allenatore che l’Inter ha valutato molto seriamente” - immagine 1
Matteo Moretto, esperto di mercato, ha svelato un retroscena di mercato riguardante la panchina dell'Inter prima dell'arrivo ufficiale di Cristian Chivu
Marco Astori
Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha svelato un retroscena di mercato riguardante la panchina dell'Inter prima dell'arrivo ufficiale di Cristian Chivu: "Voglio svelarvi un retroscena di mercato.

Inter Chivu
Getty

Quando l'Inter si è messa a cercare il profilo migliore per sostituire Inzaghi, ci sono stati tanti nomi proposti e che il club ha valutato: Chivu era il primissimo nome di questa lista, che si è accorciata rapidamente. Fabregas era più che apprezzato, è stato un obiettivo concreto: ma oltre a loro due, c'era anche un altro nome che è stato sondato e approcciato da una parte della società.

Moretto: “Tra Chivu e Fabregas, c’era un terzo allenatore che l’Inter ha valutato molto seriamente”- immagine 3
Getty

Intrigava abbastanza qualcuno all'interno del club: il nome era quello di Xavi. E' stato un nome proposto e valutato, poi l'Inter ha deciso di andare su un nome che conoscesse la piazza. Ma vi confermo il retroscena di Xavi in lista dell'Inter".

