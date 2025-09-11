Quando l'Inter si è messa a cercare il profilo migliore per sostituire Inzaghi, ci sono stati tanti nomi proposti e che il club ha valutato: Chivu era il primissimo nome di questa lista, che si è accorciata rapidamente. Fabregas era più che apprezzato, è stato un obiettivo concreto: ma oltre a loro due, c'era anche un altro nome che è stato sondato e approcciato da una parte della società.