Intervistato da Repubblica, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha parlato del derby d'Italia e della nuova squadra di Chivu

«Dopo il ritiro ho provato a giocare qualche schedina: non ci prendevo mai e ho smesso di fare pronostici».

Lei, per lavoro e per amore, ha vissuto in Romania. Darebbe un consiglio a Chivu, nella sua lingua?

«Niente. Quando allenavo, mi incazzavo con chi mi diceva cosa fare senza sapere i problemi che avevamo. Di Chivu parlo solo perché lo conosco».

«Non l’ho mai vista così. Amo i miei figli, ho tutti i loro nomi tatuati sull’avambraccio sinistro. Ma mi sono separato due volte. La vita mi ha portato negli Stati Uniti, in Romania, in Oriente. Vederli era complicato, prendevo voli di dieci ore per stare insieme mezza giornata. Un casino».