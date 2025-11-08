Serginho, ex terzino del Milan, è tornato così sulla semifinale di Champions League contro l'Inter nel 2003: le sue parole

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Serginho , ex terzino del Milan, è tornato così sulla semifinale di Champions League contro l'Inter nel 2003.

"Un’agonia, ricordo Berlusconi che entrò in spogliatoio a darci la carica. So che Nesta, Pirlo, Gattuso e gli altri se la vivevano molto male, complici giornali e tv. Noi brasiliani eravamo più sereni, lontani da questa pressione".