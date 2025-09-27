Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Cagliari-Inter 0-2, Mkhitaryan ha parlato così del match dell'Unipol Domus:
Mkhitaryan: “Il gol mi manca, voglio ritrovare quel feeling. Chivu finora sta…”
L'Inter ha vinto 2-0 all'Unipol Domus contro il Cagliari: ecco le parole di Mkhitaryan ai microfoni di Dazn al termine del match
"Abbiamo sofferto un po', abbiamo affrontato un Cagliari che sapeva giocare bene. Ci hanno creato un po' di problemi nel secondo tempo, poi abbiamo segnato e abbiamo chiuso la partita"
Hai sfiorato il gol del 3-0
"Era il mio piede debole, volevo segnare, mi dispiace ma sto cercando di fare il mio meglio per segnare un gol, per rendermi felice perché mi manca da tanto e sono abituato a segnare. Da mezzala mi manca questo feeling col gol"
Che Inter è?
"Stiamo facendo benissimo, mister Chivu sta inserendo i nuovi per dargli fiducia, loro fanno bene e ci danno una grande mano. Dobbiamo passare questo periodo ed essere più forti come squadra, i nuovi ci aiuteranno e noi aiuteremo loro"
