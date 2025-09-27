Mkhitaryan: “Il gol mi manca, voglio ritrovare quel feeling. Chivu finora sta…”

L'Inter ha vinto 2-0 all'Unipol Domus contro il Cagliari: ecco le parole di Mkhitaryan ai microfoni di Dazn al termine del match

Matteo Pifferi Redattore 27 settembre - 23:33

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Cagliari-Inter 0-2, Mkhitaryan ha parlato così del match dell'Unipol Domus:

"Abbiamo sofferto un po', abbiamo affrontato un Cagliari che sapeva giocare bene. Ci hanno creato un po' di problemi nel secondo tempo, poi abbiamo segnato e abbiamo chiuso la partita"

Hai sfiorato il gol del 3-0

"Era il mio piede debole, volevo segnare, mi dispiace ma sto cercando di fare il mio meglio per segnare un gol, per rendermi felice perché mi manca da tanto e sono abituato a segnare. Da mezzala mi manca questo feeling col gol"

Che Inter è?

"Stiamo facendo benissimo, mister Chivu sta inserendo i nuovi per dargli fiducia, loro fanno bene e ci danno una grande mano. Dobbiamo passare questo periodo ed essere più forti come squadra, i nuovi ci aiuteranno e noi aiuteremo loro"