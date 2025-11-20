Il commento dell'ex calciatore nerazzurro sulle prossime sfide che attendono la Nazionale per la qualificazione Mondiale

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 14:19)

«Non esistono partite facili, ma è l'ultima chance, sono due edizioni che non andiamo al Mondiale. Ed è anche colpa nostra, dovremo essere pronti e preparati ad una gara difficile». Così Marco Materazzi da Zurigo ha parlato ai microfoni di Skysport del sorteggio che si è tenuto oggi e ha decretato le rivali dell'Italia nel percorso dei play-off per la qualificazione ai Mondiali.

-Servirebbero più posti per l'Europa, se ne è parlato tanto: cosa ne pensi?

Penso che sono due edizioni che non andiamo al Mondiale e prima il regolamento era differente. Bisogna correre in tutto e per tutto. La qualità nei giocatori c'è. Sono stato a vedere tanti centri sportivi, hanno 14-15 campi, e continuano a produrre. Forse è quello che manca a noi italiani che ahime da questo punto di vista siamo un po' carenti.

-Come la faresti giocare tu la Nazionale? Uno stage di un paio di giorni prima dei play-off possono essere utili?

Per me due giorni sono pochi. Perché quando vai in Nazionale, tra allenamenti, recupero ed infortuni si può solo parlare. Ma avremmo bisogno di stare un po' di più sul campo, cercare di seguire l'allenatore. Due giorni lasciano un po' il tempo che trovano. Come la farei giocare? Chiediamolo a Rino.

-Come si allontanano i fantasmi del passato: la questione mentale è fondamentale. Si dice che non ci siano grandi leader in questa Italia...

Si gestisce tutto col lavoro che paga sempre. Siamo in difficoltà e manca l'Italia al Mondiale a tutto il mondo e manca a noi italiani. Purtroppo bisogna rincorrere chi è davanti e sono tanti. Non ci sono partite facili, si fatica ovunque, anche a vincere uno a zero. Dobbiamo costruire qualcosa di importante non solo con la Nazionale A ma con tutte le Nazionali, fanno la differenza e contribuiscono al lavoro della prima squadra.

(fonte: SS24)