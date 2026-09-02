VIDEO FCIN1908 / Simonelli: "Scudetto? Lotta a tre. E ho già detto ad Orsato che..."

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato dalla mixed zone del Gran Galà del Calcio: "A me sembra una stagione molto avvincente, quindi direi che promette molto bene. Le prime della scorsa stagione si stanno tutte confermando, alcune stanno andando anche oltre quelle che erano le legittime aspettative. Credo che sarà un campionato molto avvincente fino in fondo, io vedo almeno tre squadre che si possono giocare la vetta".

Quali sono?

"No, non lo dico, ma tanto le sapete voi meglio di me!".

Queste novità arbitrali stanno confermando un gioco diverso rispetto all'anno scorso: qual è l'augurio da qui alla fine del campionato?

"Io l'ho detto anche a Orsato e a Messina: a me piace molto questo modo di arbitrare, meno interruzioni, un gioco più veloce, più spettacolo, avete visto quanti minuti abbiamo recuperato di gioco, quindi comunque la gente credo si diverta di più a vedere una partita così. Chiaro che in un gioco veloce, con meno interruzioni, potrebbe anche esserci qualche errore, però l'errore, come ho sempre detto, fa parte del gioco, sbagliano gli attaccanti, sbagliano i portieri, qualche volta sbagliano gli allenatori, possono anche sbagliare gli arbitri, credo che sia più che legittimo".

Ci sono novità sulla Supercoppa?

"Sulla Supercoppa no, però una novità che vi volevo dire, che ho visto che è già un po' uscita oggi, perché comunque anche noi ci facciamo carico della salute dei calciatori, ci teniamo molto: con questo caldo anomalo che stiamo avendo nel mese di settembre, abbiamo deciso di ampliare il cooling break di questo fine settimana, perché è un fine settimana caldissimo, sulle partite pomeridiane, non la sera. Lo faremo un po' più lungo, siamo già d'accordo con l'AIA, perché obiettivamente anche domenica scorsa i calciatori sono usciti estremati, quindi ovviamente noi non vogliamo che questo succeda".

Ci sono stati alcuni attriti con la Federcalcio in merito alla nonima del Presidente Malagò?

"No, non ci sono attriti con la Federcalcio. Oggi siamo qui, tutte le componenti insieme, proprio per celebrare sempre di più l'unione e la sintonia d'intenti tra tutti".