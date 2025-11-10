Negli studi della Nuova Domenica Sportiva si è aperto il dibattito sul confronto tra Inter e Roma . Sia Ciccio Graziani che Lele Adani hanno puntato sui numeri, che ben raccontano questa vetta di classifica condivisa: "L'Inter è più forte della Roma. Come rosa, come tecnica, come tutto. La Roma ha la miglior difesa del campionato ma ha fatto soltanto 12 gol", ha esordito Graziani.

Siparietto tra Graziani e Adani

Anche Lele Adani ha ricordato l'importanza di andare sui numeri per raccontare i due percorsi molto diversi, che hanno portato Inter e Roma in cima alla classifica. "Le prime due in classifica hanno 24 punti. Inter e Roma. L'Inter ha 26 gol fatti e 12 subiti, la Roma ha 12 gol fatti e 5 subiti. L'Inter ha il doppio dei gol fatti e più del doppio dei gol subiti. Questo vuol dire che ci sono due percorsi diversi per essere capoliste", ha sottolineato Adani. A questo punto Graziani ha ricordato però un limite della Roma, che potrebbe nel lungo periodo nuocere anche alla classifica: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. E Adani ha dato un termine entro il quale i giallorossi dovranno aver deciso come intervenire su questo tema di mercato che si preannuncia scottante.