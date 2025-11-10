FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Graziani: “Gasperini? Non voglio fare l’uccello del malaugurio”, Adani: “I più bravi si fanno…”

news

Graziani: “Gasperini? Non voglio fare l’uccello del malaugurio”, Adani: “I più bravi si fanno…”

Graziani: “Gasperini? Non voglio fare l’uccello del malaugurio”, Adani: “I più bravi si fanno…” - immagine 1
La previsione, il limite della Roma e un'esigenza di mercato
Redazione1908

Negli studi della Nuova Domenica Sportiva si è aperto il dibattito sul confronto tra Inter e Roma. Sia Ciccio Graziani che Lele Adani hanno puntato sui numeri, che ben raccontano questa vetta di classifica condivisa: "L'Inter è più forte della Roma. Come rosa, come tecnica, come tutto. La Roma ha la miglior difesa del campionato ma ha fatto soltanto 12 gol", ha esordito Graziani.

Graziani: “Gasperini? Non voglio fare l’uccello del malaugurio”, Adani: “I più bravi si fanno…” - immagine 1
Graziani: &#8220;Gasperini? Non voglio fare l&#8217;uccello del malaugurio&#8221;, Adani: &#8220;I più bravi si fanno&#8230;&#8221;

Siparietto tra Graziani e Adani

—  

Anche Lele Adani ha ricordato l'importanza di andare sui numeri per raccontare i due percorsi molto diversi, che hanno portato Inter e Roma in cima alla classifica. "Le prime due in classifica hanno 24 punti. Inter e Roma. L'Inter ha 26 gol fatti e 12 subiti, la Roma ha 12 gol fatti e 5 subiti. L'Inter ha il doppio dei gol fatti e più del doppio dei gol subiti. Questo vuol dire che ci sono due percorsi diversi per essere capoliste", ha sottolineato Adani. A questo punto Graziani ha ricordato però un limite della Roma, che potrebbe nel lungo periodo nuocere anche alla classifica: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. E Adani ha dato un termine entro il quale i giallorossi dovranno aver deciso come intervenire su questo tema di mercato che si preannuncia scottante.

Leggi anche
Adani: “Le parole di Conte? Se ha detto così è perché vuole far vivere male a tutti una...
Graziani impressionato da Chivu: “Dopo il Kairat avrebbe potuto stare zitto e invece...

© RIPRODUZIONE RISERVATA