"Scudetto strameritato: ed è arrivata anche la ciliegina sulla torta della Coppa Italia. Faccio una menzione speciale per Chivu: nessuno riteneva che l'Inter potesse fare una stagione come questa con un tecnico così giovane. Bravo lui a saper trarre il meglio dal gruppo, grazie a un atteggiamento sempre molto realista e pragmatico. Mi è piaciuto anche nei modi e nella comunicazione: sempre pacato e mai oltre le righe, a parte le volte in cui lo hanno tirato per i capelli dentro una polemica. Se posso usare un aggettivo dico che si è dimostrato maturo per questi palcoscenici".