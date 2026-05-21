FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Pagliuca: “Inter, scudetto strameritato. Menzione speciale per Chivu: nessuno lo riteneva pronto”

news

Pagliuca: “Inter, scudetto strameritato. Menzione speciale per Chivu: nessuno lo riteneva pronto”

Pagliuca: “Inter, scudetto strameritato. Menzione speciale per Chivu: nessuno lo riteneva pronto” - immagine 1
L'ex portiere di Inter e Bologna, intervistato dal Resto del Carlino, ha parlato dell'ottima stagione dei nerazzurri sotto la guida di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'ex portiere di Inter e Bologna Gianluca Pagliuca, intervistato dal Resto del Carlino, ha parlato dell'ottima stagione dei nerazzurri sotto la guida di Chivu:

Pagliuca: “Inter, scudetto strameritato. Menzione speciale per Chivu: nessuno lo riteneva pronto”- immagine 2
Getty Images

"Scudetto strameritato: ed è arrivata anche la ciliegina sulla torta della Coppa Italia. Faccio una menzione speciale per Chivu: nessuno riteneva che l'Inter potesse fare una stagione come questa con un tecnico così giovane. Bravo lui a saper trarre il meglio dal gruppo, grazie a un atteggiamento sempre molto realista e pragmatico. Mi è piaciuto anche nei modi e nella comunicazione: sempre pacato e mai oltre le righe, a parte le volte in cui lo hanno tirato per i capelli dentro una polemica. Se posso usare un aggettivo dico che si è dimostrato maturo per questi palcoscenici".

Leggi anche
Esposito: “Con Pio abbiamo una chat super scorretta: vi svelo che una volta gli...
Monica Bertini: “Scelgo Pazza Inter. Non mi importano i soldi. Di Chivu mi è piaciuta una...

© RIPRODUZIONE RISERVATA