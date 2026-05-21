"Quando prolungai il contratto al Tottenham, Frank de Boer voleva portarmi all’Inter", ammette Vertonghen

Matteo Pifferi Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 15:02)

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Nel corso di una lunga intervista concessa a Milannews.it, Jan Vertonghen, ex difensore tra le altre di Ajax e Tottenham, ha raccontato anche di essere stato contattato dall'Inter:

"Io vicino al Milan nel 2011-2012? Forse, forse. Ma davvero non ho nessun motivo per mentirti adesso. Forse durante la mia carriera sì, ma non più (ride, ndr). Quando prolungai il contratto al Tottenham, Frank de Boer voleva portarmi all’Inter. Parlai con la dirigenza dell’Inter ma non fui mai vicino a trasferirmi lì"

Da difensore di classe mondiale quale sei stato, ti sarebbe piaciuto giocare nel club di Baresi, Nesta e Maldini?

"Sì, certamente sarebbe stato bello. Il Milan è un club straordinario, uno dei più grandi al mondo. È la storia del calcio e davvero, ad un certo punto, mi sarebbe piaciuto da morire venire (Vertonghen ha gli occhi lucidi, ndr). Però sono contento di aver giocato nei club dove ho giocato"

Insomma, a Milano saresti venuto solo per il Milan. Niente rimpianti?

"Niente rimpianti perché le decisioni le ho sempre prese con il cuore. Però ammetto che se questo interesse fosse stato concreto, magari la vita mi avrebbe portato lì. Ma io non sono mai davvero stato vicino al Milan"

Si parla di Lukaku al Milan, può dire ancora la sua?

"Lui è ancora un top player e questo lo ha dimostrato con il Belgio. Penso che, se sta bene, abbia ancora molto da dare"