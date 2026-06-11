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GdS – Inter, il futuro di Sommer può essere in una squadra affrontata in stagione

Inter Sommer
L'aggiornamento sullo svizzero che è pronto subito a ricominciare altrove dopo l'addio imminente all'Inter
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Se l'Inter è alla ricerca di un portiere è perché in casa nerazzurra hanno ormai salutato Yann Sommer. Dopo tre stagioni è arrivato il momento dell'addio con lo svizzero, pronto però a ricominciare subito altrove. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport di oggi:

GdS – Inter, il futuro di Sommer può essere in una squadra affrontata in stagione- immagine 2
Getty Images

"Detto dell’addio all’Inter ormai scontato del portiere svizzero, un nuovo scenario si delinea per quanto riguarda il futuro dell’ex Bayern Monaco. Sommer ha pubblicamente affermato di voler giocare almeno un altro paio di stagioni prima di smettere con il calcio giocato, e un’occasione potrebbe arrivare… dall’Olanda.

Perché l’Ajax ha avviato i contatti con l’entourage del portiere esplorando la possibilità di affidargli la titolarità, considerando pure che il numero uno della scorsa stagione - Jaros - ha chiuso la sua annata da infortunato e in ogni caso farà ritorno al Liverpool da cui era arrivato in prestito. L’unica certezza, però, è che Sommer ha già salutato i compagni e presto lo farà definitivamente con Milano".

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