Se l'Inter è alla ricerca di un portiere è perché in casa nerazzurra hanno ormai salutato Yann Sommer. Dopo tre stagioni è arrivato il momento dell'addio con lo svizzero, pronto però a ricominciare subito altrove. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport di oggi:

Perché l’Ajax ha avviato i contatti con l’entourage del portiere esplorando la possibilità di affidargli la titolarità, considerando pure che il numero uno della scorsa stagione - Jaros - ha chiuso la sua annata da infortunato e in ogni caso farà ritorno al Liverpool da cui era arrivato in prestito. L’unica certezza, però, è che Sommer ha già salutato i compagni e presto lo farà definitivamente con Milano".