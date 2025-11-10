Stefano Sorrentino ha analizzato l'avvio di stagione dell'Inter, riconoscendo a Chivu il merito di essere riuscito a trasmettere le sue idee ad una squadra che aveva bisogno di dimenticare il finale amaro della scorsa stagione: "Se c'è un vero e proprio effetto Chivu sulla classifica dell'Inter? Le prime giornate non sono state il massimo, dovevano togliersi probabilmente di dosso le scorie della Champions persa e del Mondiale per club non fatto bene".

Il punto di Chivu

"La sensazione che ho avuto da fuori è stata che lui prendesse in mano le redini dello spogliatoio e della società e mettesse un punto. Da oggi in poi si fa come dico io. Non cambiando tantissimo ma cercando solamente di migliorare una base di partenza che già c'era. Una base importante. E di farlo con le sue idee. È stato un giocatore fino a qualche anno fa e sa benissimo cosa vuol dire vestire quella maglietta lì. Credo che ad oggi con Gasperini loro siano i due allenatori più forti del momento", ha commentato Sorrentino nella recente puntata della Nuova Domenica Sportiva.