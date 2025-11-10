Protagonista nella vittoria dell'Inter contro la Lazio, Ange-Yoan Bonny ha parlato poi a Sport Mediaset al termine del match: "E' bello aver vinto, abbiamo lavorato tutti insieme. Siamo primi ma oggi conta poco, la strada è ancora lunga. E' stata una bella serata comunque"
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bonny: “Contenti ma essere primi ora non conta niente. Derby? Siamo carichi e…”
news
Bonny: “Contenti ma essere primi ora non conta niente. Derby? Siamo carichi e…”
"Provo ad essere al livello dei miei compagni, speriamo di andare avanti così", ha detto Bonny dopo il suo gol alla Lazio
Un altro gol: sta andando benissimo la tua stagione
"I gol quest'anno arrivano grazie a Dio. Provo ad essere al livello dei miei compagni, speriamo di andare avanti così"
Cosa ti ha permesso di crescere così tanto?
"Ci sono tanti parametri da considerare, c'è lo staff che ci aiuta ad attaccare bene. Poi oggi c'è stato l'assist di Dimash, quando arriva una palla del genere è anche più facile fare gol. Ho fatto gol e sono contento così"
Dopo la sosta, il derby
"E' un sogno da bambino, ne ho già visti tanti. Lo aspetto con pazienza ma siamo carichi"
© RIPRODUZIONE RISERVATA