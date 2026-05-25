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fcinter1908 news interviste Mancini: “Felici per questo traguardo. Mai fatta una rimonta così, a Parma la svolta”

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Mancini: “Felici per questo traguardo. Mai fatta una rimonta così, a Parma la svolta”

Mancini: “Felici per questo traguardo. Mai fatta una rimonta così, a Parma la svolta” - immagine 1
Tutta la gioia del difensore della Roma ai microfoni di Sky Sport dopo la conquista della qualificazione in Champions League
Fabio Alampi Redattore 

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Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la raggiunta qualificazione in Champions League: "Sono contento di ritrovare la Champions League a 30 anni. Nelle ultime partite le squadre del mister arrivano sempre bene, noi in queste ultime siamo arrivati molto bene, poi si devono incastrare alcune cose come è giusto che sia. Abbiamo ritrovato giocatori importanti, siamo felici di aver raggiunto questo traguardo".

Mancini: “Felici per questo traguardo. Mai fatta una rimonta così, a Parma la svolta”- immagine 2
Getty Images

"Nella prima parte di stagione facevamo fatica a segnare, ma eravamo molto solidi dietro. Nelle ultime 5 partite il mister ci ha detto durante una riunione che 15 punti sarebbero stati tanti, tante squadre lottano, qualcuna può perdere, se non sbagliamo ce la facciamo. Parma è stata una grande svolta. Non avevo mai fatto una rimonta così. Stasera eravamo un po' tesi, il Verona ha fatto un'ottima partita, ma facendo 5 vittorie in 5 partite ce l'abbiamo fatta".

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