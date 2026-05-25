Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la raggiunta qualificazione in Champions League : "Sono contento di ritrovare la Champions League a 30 anni. Nelle ultime partite le squadre del mister arrivano sempre bene, noi in queste ultime siamo arrivati molto bene, poi si devono incastrare alcune cose come è giusto che sia. Abbiamo ritrovato giocatori importanti, siamo felici di aver raggiunto questo traguardo".

"Nella prima parte di stagione facevamo fatica a segnare, ma eravamo molto solidi dietro. Nelle ultime 5 partite il mister ci ha detto durante una riunione che 15 punti sarebbero stati tanti, tante squadre lottano, qualcuna può perdere, se non sbagliamo ce la facciamo. Parma è stata una grande svolta. Non avevo mai fatto una rimonta così. Stasera eravamo un po' tesi, il Verona ha fatto un'ottima partita, ma facendo 5 vittorie in 5 partite ce l'abbiamo fatta".