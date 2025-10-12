Dopo un’estate segnata da indiscrezioni e supposizioni sul suo futuro, Hakan Çalhanoğlu ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione. Il centrocampista turco ha ribadito con decisione il suo legame con il club nerazzurro.
“Non è mai successo niente. Io sono stato sempre un giocatore dell’Inter, quindi sono contento di continuare e faccio tutto per il club, perché sono un giocatore dell’Inter. Quindi non è cambiato niente, sono state sempre le cose uguali, ma non è cambiato niente. Dunque darò il mio massimo”, ha dichiarato il regista nerazzurro a Sportmediaset.
Parole nette, Çalhanoğlu resta al centro del progetto di Cristian Chivu, che punta forte sulla sua leadership e sulla qualità che il turco garantisce in mezzo al campo. Tanto è vero che, al netto di squalifiche e problemi fisici, Calhanoglu è sempre stato titolare in questa stagione. Il mercato può aspettare, per ora Calhanoglu pensa solo alla stagione in nerazzurro.
