VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato al termine del match amichevole perso 2-1 contro l'Inter di Chivu: "I nuovi arrivi? Li valuto bene, prima di prenderli li ho guardati attentamente, li conosco bene. Alajbegovic era già seguito precedentemente da Massara, sono cose che ci fanno stare tranquilli, poi però devono raggiungere una condizione, sono arrivati da 3 giorni, forse è stata anche una forzatura chiedere di fare un tempo.

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Sono calciatori forti, che hanno un livello importante di calcio, poi c'è da vedere come riusciremo a trovare gli equilibri, se riusciremo a diventare squadra: oggi l'Inter nel primo tempo ha fatto vedere di essere più squadra di noi. Quello è un lavoro che dobbiamo assolutamente fare, dobbiamo fare dei passi in avanti".