Alessandro Cosattini Redattore 8 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 00:03)

La Juve pareggia 2-2 contro la Lazio: ecco le parole di Luciano Spalletti a DAZN dopo il match, a meno di una settimana dal derby d’Italia contro l’Inter.

“Errori che portano a gol avversari? Probabilmente colpa delle richieste che si fanno ai giocatori, io chiedo che vadano giocate tutte le palle recuperate e non vadano buttate via. Io chiedo di uscire anche sotto pressione per alzare il livello del nostro calcio, poi bisogna riuscire ad anticipare le situazioni di pericolo, spesso bisognerebbe vedere due cose insieme, un errore poi si può fare.

Locatelli finora è stato fortissimo, uno dei migliori avuti. Una palla persa non deve precludere nulla. Ci portiamo dietro la prestazione della squadra, la reazione che abbiamo avuto. Anche stasera siamo stati forti e bravi, ma si è fatta un po' di confusione, in alcune azioni potevamo andare in fondo e invece questo alzare ritmo e livello lo facciamo debordare in un po' di confusione. Bisogna vivere nelle pressioni, quel momento è quello bello, quando sei sotto 2-0. È la nostra scelta, ci dobbiamo vivere bene per essere dei top, perché quello ti mette veramente alla prova. Abbiamo ribaltato una bella partita, eravamo sotto 2-0, si va avanti con tranquillità e si migliora.

Gol annullato a Koopmeiners e il possibile fallo su Cabal? Ma sai, è una cosa che può andare a interpretare come vuole il direttore di gara. Il gesto del difensore è imprudente, ma io non sono qui a dire se è rigore o non è rigore, mi interessa relativamente, sono episodi che capitano di qui e di là, il giocatore lo colpisce. Un gesto imprudente, ma allargherei il discorso, lo farei più completo: ormai si va tutti a protestare sulle regole che ci sono. Quando viene fatta una regola, si va di lì, ma c'è sempre l'interpretazione. Step on foot dipende dalla pressione, il fallo di mano a volte non lo vede nessuno, c'è sempre da dover valutare e interpretare. Non si può generalizzare. Non parlo di arbitri io, non lo voglio fare.

Ti posso dare un bacio? (a Federica Zille, ndr. La abbraccia). Contatto. Questo è un contatto, ma ci sono tipi e tipi di contatto. Falli di mano tutti rigore? Ma non si può. Step on foot tutti rigori? Non si può. Se si fa così, quello di stasera è rigore tutta la vita perché va imprudentemente contro un giocatore e si crea un danno. Non va bene che l'unico non professionista in campo sia l'arbitro, che deve arrivare a casa e pensare ad altro per vivere. L'arbitro deve essere professionista, crea squilibrio questo".