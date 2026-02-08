Ai microfoni di DAZN, così il centrocampista della Juventus Khéphren Thuram ha parlato verso la prossima contro l'Inter:
"Grande partita contro l’Inter? La Juve gioca sempre per vincere e fare grandissime gare, ancora di più contro l’Inter che è una grandissima squadra. Si lavora a testa alta e pensiamo già alla prossima".
