Ai microfoni di DAZN, così il centrocampista della Juventus Khéphren Thuram ha parlato verso la prossima contro l'Inter

Ai microfoni di DAZN, così il centrocampista della Juventus Khéphren Thuram ha parlato verso la prossima contro l' Inter :

"Grande partita contro l’Inter? La Juve gioca sempre per vincere e fare grandissime gare, ancora di più contro l’Inter che è una grandissima squadra. Si lavora a testa alta e pensiamo già alla prossima".