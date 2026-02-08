FC Inter 1908
Ai microfoni di DAZN, così il centrocampista della Juventus Khéphren Thuram ha parlato verso la prossima contro l'Inter
Ai microfoni di DAZN, così il centrocampista della Juventus Khéphren Thuram ha parlato verso la prossima contro l'Inter:

"Grande partita contro l’Inter? La Juve gioca sempre per vincere e fare grandissime gare, ancora di più contro l’Inter che è una grandissima squadra. Si lavora a testa alta e pensiamo già alla prossima".

