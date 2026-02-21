FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Fabregas: “Saelemaekers? Mi scuso ma il Milan non ha pareggiato col Como per questo. Allegri…”

news

Fabregas: “Saelemaekers? Mi scuso ma il Milan non ha pareggiato col Como per questo. Allegri…”

Fabregas: “Saelemaekers? Mi scuso ma il Milan non ha pareggiato col Como per questo. Allegri…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Juventus-Como, Cesc Fabregas è tornato a parlare di quanto accaduto in Milan-Como
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Juventus-Como, Cesc Fabregas è tornato a parlare di quanto accaduto in Milan-Como con Saelemaekers sul campo e dello screzio con Allegri:

"Non posso toccare un giocatore, mai nella vita, ho chiesto scusa. Se il Milan ha pareggiato col Como non è per questo, se Allegri chiede la prova TV allora accetterei tranquillamente, so di aver sbagliato. Sono molto giovane, la perfezione non esiste, né per me né per nessuno. Essere qua dopo 64 ore a Torino per me è la storia, stadio, allenatore e squadra incredibile, è una grande prova per noi"

"C'è stanchezza ma vanno trovate le motivazioni per giocare ad alto livello e ritmo, giocare contro il Napoli, Fiorentina, Milan e Juve in 11 giorni non l'abbiamo mai fatto. In 8 settimane abbiamo fatto 12 partite, una partita ogni quattro giorni e fa parte del calcio e fa parte del livello di calcio che vogliamo arrivare a giocare"

Leggi anche
Abodi: “Niente grazia per Kalulu? Scelta che non comprendo perché…”
Capello: “Inter, 2 mosse per la rimonta col Bodo. Senza Lautaro è fondamentale…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA