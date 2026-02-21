Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Juventus-Como, Cesc Fabregas è tornato a parlare di quanto accaduto in Milan-Como con Saelemaekers sul campo e dello screzio con Allegri:
Fabregas: “Saelemaekers? Mi scuso ma il Milan non ha pareggiato col Como per questo. Allegri…”
"Non posso toccare un giocatore, mai nella vita, ho chiesto scusa. Se il Milan ha pareggiato col Como non è per questo, se Allegri chiede la prova TV allora accetterei tranquillamente, so di aver sbagliato. Sono molto giovane, la perfezione non esiste, né per me né per nessuno. Essere qua dopo 64 ore a Torino per me è la storia, stadio, allenatore e squadra incredibile, è una grande prova per noi"
"C'è stanchezza ma vanno trovate le motivazioni per giocare ad alto livello e ritmo, giocare contro il Napoli, Fiorentina, Milan e Juve in 11 giorni non l'abbiamo mai fatto. In 8 settimane abbiamo fatto 12 partite, una partita ogni quattro giorni e fa parte del calcio e fa parte del livello di calcio che vogliamo arrivare a giocare"
