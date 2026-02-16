FC Inter 1908
Luciano Spalletti commenta quanto accaduto sabato in Inter-Juventus: queste le parole dell'allenatore bianconero a Sky Sport
Luciano Spalletti commenta quanto accaduto sabato in Inter-Juventus. Queste le parole dell'allenatore bianconero a Sky Sport sull'espulsione di Pierre Kalulu: “Superato quanto accaduto sabato? Le mie sensazioni per questa gara sono bellissime, basta affacciarsi a quello spazio, sembra di essere sotto un sole verticale al posto che sotto i riflettori. Ma sono luci così forti, non creano spazi per l’ombra, non ci si può nascondere. Bisogna prendersi tutte le responsabilità, ogni difficoltà mentale verrà usata dagli avversari.

Crescita della squadra? Secondo me molto, paradossalmente abbiamo fatto ancora meglio in 10 che in 11. Dentro ci dobbiamo portare quella praticità, quella forza mentale.

Cosa mi è rimasto dentro di quanto successo? C’è dispiacere, non posso allenare quello che alcune situazioni creano, posso far sì che diventino forti i miei giocatori affinché poi gli altri non usino la possibilità di creare queste difficoltà. Niente mani in tasca? Niente, quello che mi dispiace è che un bravo ragazzo come Kalulu dopo aver subito due torti così colossali debba prendere del bischero anche da Chviu che gli dice come si dovrebbe comportare. Questo è difficile da commentare. Questo mi darebbe possibilità di parlare anche dei giocatori dell’Inter e dei loro comportamenti, ma non voglio farlo. Cristian lo conosco bene, so che si sarà accorto di aver sbagliato.

