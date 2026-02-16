Luciano Spalletti commenta quanto accaduto sabato in Inter-Juventus . Queste le parole dell'allenatore bianconero a Sky Sport sull'espulsione di Pierre Kalulu: “Superato quanto accaduto sabato? Le mie sensazioni per questa gara sono bellissime, basta affacciarsi a quello spazio, sembra di essere sotto un sole verticale al posto che sotto i riflettori. Ma sono luci così forti, non creano spazi per l’ombra, non ci si può nascondere. Bisogna prendersi tutte le responsabilità, ogni difficoltà mentale verrà usata dagli avversari.

Cosa mi è rimasto dentro di quanto successo? C’è dispiacere, non posso allenare quello che alcune situazioni creano, posso far sì che diventino forti i miei giocatori affinché poi gli altri non usino la possibilità di creare queste difficoltà. Niente mani in tasca? Niente, quello che mi dispiace è che un bravo ragazzo come Kalulu dopo aver subito due torti così colossali debba prendere del bischero anche da Chviu che gli dice come si dovrebbe comportare. Questo è difficile da commentare. Questo mi darebbe possibilità di parlare anche dei giocatori dell’Inter e dei loro comportamenti, ma non voglio farlo. Cristian lo conosco bene, so che si sarà accorto di aver sbagliato”.