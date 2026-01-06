Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Sassuolo-Juventus. Il tecnico bianconero è tornato sulle gerarchie dei rigoristi dopo il caos in occasione della sfida col Lecce e il penalty sbagliato da Jonathan David, quest'oggi titolare.
news
Spalletti: “David non è il magazziniere, 21-22 rigori segnati. Quelli che si filmano e dicono…”
Oggi hai deciso chi tirerà il rigore?
"No, io lo decido sempre, non è che bisogna dare retta a quelli che prendono il telefonino, si filmano e dicono "il rigore lo doveva decidere Spalletti" perchè sono tifosi di altre squadre, ci dicono quello che dobbiamo fare noi per fare confusione. Noi lo scriviamo sempre sui fogli dentro lo spogliatoio chi è che deve battere il rigore e domenica c'era scritto Locatelli e Yildiz. Poi hanno una testa e hanno una personalità, hanno deciso di far così, a quel punto lì non è che si possa andare a togliere il pallone di mano a qualcuno, anche perchè questo qualcuno a cui l'hanno dato è un calciatore che su 26-27 rigori ne ha segnati 21-22 nella sua carriera, avessero preso il pallone e l'avessero dato a un magazziniere, allora fermi... ma l'hanno dato a uno che poi, da un punto di vista mio, è un centravanti e può tirare un calcio di rigore anche se non fosse un rigorista, altrimenti non dovrei prenderlo neanche in considerazione per metterlo dentro la squadra.
Per cui è tutto a posto, abbiamo sbagliato un rigore, che ora ci mette nelle condizioni di dover assolutamente tentare di vincere questa partita a tutti i costi, però è tutto normale, tutto sotto controllo, ho sempre deciso chi deve battere i rigori, è sempre stato così, non ce lo viene a dire qualcuno che non ha mai provato quei momenti lì in campo, gente che ci dice come dobbiamo fare non c'è mai stata nel contesto reale e lo fa perchè è tifoso del Milan, della Roma, lo fanno per creare confusione. Qui si crea confusione se noi ce la facciamo fare, non perchè gli altri ce la vogliono determinare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA