"No, io lo decido sempre, non è che bisogna dare retta a quelli che prendono il telefonino, si filmano e dicono "il rigore lo doveva decidere Spalletti" perchè sono tifosi di altre squadre, ci dicono quello che dobbiamo fare noi per fare confusione. Noi lo scriviamo sempre sui fogli dentro lo spogliatoio chi è che deve battere il rigore e domenica c'era scritto Locatelli e Yildiz. Poi hanno una testa e hanno una personalità, hanno deciso di far così, a quel punto lì non è che si possa andare a togliere il pallone di mano a qualcuno, anche perchè questo qualcuno a cui l'hanno dato è un calciatore che su 26-27 rigori ne ha segnati 21-22 nella sua carriera, avessero preso il pallone e l'avessero dato a un magazziniere, allora fermi... ma l'hanno dato a uno che poi, da un punto di vista mio, è un centravanti e può tirare un calcio di rigore anche se non fosse un rigorista, altrimenti non dovrei prenderlo neanche in considerazione per metterlo dentro la squadra.