FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Nuovo stadio, si decide. La Russa: “Ecco quale sarà la posizione di FdI. E quando si voterà…”

news

Nuovo stadio, si decide. La Russa: “Ecco quale sarà la posizione di FdI. E quando si voterà…”

Nuovo stadio, si decide. La Russa: “Ecco quale sarà la posizione di FdI. E quando si voterà…” - immagine 1
Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto la sua sulla questione stadio
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto la sua sulla questione stadio e sulla posizione di Fratelli d’Italia:

Nuovo stadio, si decide. La Russa: “Ecco quale sarà la posizione di FdI. E quando si voterà…”- immagine 2
Getty Images

Adesso è bagarre sulla vendita di San Siro. Cosa voterà FdI?

«La nostra posizione è chiara: Milano ha bisogno di un nuovo stadio, ma non a costo di abbattere San Siro. Si poteva, e forse si può ancora, costruirne uno mantenendo l’attuale, che ha valore economico e può ospitare eventi. Comune e società non hanno mai preso in considerazione l’ipotesi. Ora i nostri consiglieri devono scegliere: dire no al nuovo stadio significherebbe negare un impianto moderno, dire sì significherebbe accettare la demolizione di San Siro. Sarebbe utile distinguere le due domande: nuovo stadio? Sì. Abbattere San Siro? No. È qui la differenza con i Verdi, che dicono no a tutto. Ora il gruppo si interroga su come tenere insieme queste posizioni e vuole capire se il no dei dissidenti della maggioranza sia reale o di facciata: anche da questo dipenderà l’atteggiamento di FdI».

Leggi anche
Meret: “Napoli primo? Partiti al meglio. Sappiamo cosa vuole Conte. Peccato…”
De Zerbi: “Ho accettato l’OM anche per battere il Psg. Loro più forti e questo non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA