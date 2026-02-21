Intervistato da HLN, l'ex centrocampista dell'Inter Dejan Stankovic ha parlato dell'ottimo momento del figlio Aleksandar, centrocampista del Club Brugge:

«Seguo molte partite di Aleksandar. Ha già fatto grandi progressi — fisicamente, mentalmente, tatticamente — ma ci sono ancora aspetti in cui può migliorare.»

«Ha un buon tiro, ha già segnato alcuni gol e fornito assist, ma nella finalizzazione c’è sicuramente ancora margine di miglioramento. Anche il suo tempismo — il momento in cui entra in area — può ancora migliorare.»

Padre e figlio si sentono spesso dopo le partite del Club. «All’inizio della stagione mi diceva: “Papà, ricevo pochi palloni”. Ma era perché si posizionava male, doveva liberarsi meglio. Io glielo spiego.»