Intervistato da HLN, l'ex centrocampista dell'Inter Dejan Stankovic ha parlato dell'ottimo momento del figlio Aleksandar, centrocampista del Club Brugge:
Stankovic: “Ale arriverà lontano, devo evitargli inciampi. Modric e Rakitic? Le parole di Leko…”
«Seguo molte partite di Aleksandar. Ha già fatto grandi progressi — fisicamente, mentalmente, tatticamente — ma ci sono ancora aspetti in cui può migliorare.»
«Ha un buon tiro, ha già segnato alcuni gol e fornito assist, ma nella finalizzazione c’è sicuramente ancora margine di miglioramento. Anche il suo tempismo — il momento in cui entra in area — può ancora migliorare.»
Padre e figlio si sentono spesso dopo le partite del Club. «All’inizio della stagione mi diceva: “Papà, ricevo pochi palloni”. Ma era perché si posizionava male, doveva liberarsi meglio. Io glielo spiego.»
«Ogni partita insegnerà ancora qualcosa ad Aleksandar. È ancora giovane. Per quanto grande sia il tuo talento, non devi mai dimenticare che puoi sempre migliorare. Se in una partita perdi alcuni duelli aerei, la tua motivazione deve essere vincerli tutti nella partita successiva. È questa la mentalità necessaria per arrivare al top.»
